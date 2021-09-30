США обговорюють використання баз РФ біля Афганістану

США ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про використання їх військових об'єктів, що включають російські військові бази, для проведення контртерористичних операцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними законодавців, які були присутні на закритій частини слухань з керівництвом Пентагону, три вищі посадові особи ВС США проінформували їх про обговорення, які проходять з урядами Таджикистану, Узбекистану, Киргизії та інших країн, передає Politico з посиланням на американських сенаторів.

Вони відзначили, що мова йде про розміщення в цих країнах "загоризонтних" засобів, які дозволили б американським військовим легше здійснювати спостереження і завдавати удари по цілях в країні, контрольованій талібами.

Сенатори уточнили, що ці об'єкти можуть включати бази, якими управляє Росія в цих країнах. У Таджикистані діє 201-а російська військова база. У Киргизії діє російська авіабаза "Кант".