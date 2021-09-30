Дуда підписав указ про продовження режиму НС на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда підписав і направив до парламенту указ про продовження режиму надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на 60 днів, повідомляє РИА Новости.

"Президент Польщі Анджей Дуда на підставі статті 230 пункту 2 Конституції підписав і направив сьогодні спікеру сейму Польської Республіки запит про вираження сеймом згоди на продовження терміном 60 днів надзвичайного стану, що діє на території частини Підляського і частини Люблінського воєводств" , - йдеться в повідомленні канцелярії польського лідера.