Посол Франції повернувся до Вашингтона

Посол Франції в США Філіп Етьєн повернувся до Вашингтона після консультацій на батьківщині на тлі кризи у двосторонніх відносинах, повідомляє РИА Новости.

На відгук посла Франція зважилася 17 вересня в знак невдоволення втратою багатомільярдного контракту на поставки атомних підводних човнів Австралії, яка переорієнтувалася на США і Великобританію - партнерів по новому військовому блоку AUKUS.

Кореспондент РІА Новин зустрів дипломата в аеропорту Вашингтона. Той відмовився від спілкування з пресою.

Після телефонної розмови двох президентів Франція погодилася повернути посла в США і почати інтенсивні консультації для нормалізації двосторонніх відносин. На жовтень заплановано зустріч Джо Байдена з Еммануелем Макрона.