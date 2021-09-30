Південна Корея та США обговорять повернення КНДР за стіл переговорів

Спецпредставники Республіки Корея та США по КНДР обговорять у четвер у столиці Індонезії спільні зусилля по відновленню діалогу з Пхеньяном. Про це повідомив південнокорейський МЗС, повідомляє ТАСС.

"Спеціальний представник Республіки Корея з питань миру та безпеки на Корейському півострові Но Гю Док і його американський колега Сон Кім зустрінуться 30 вересня в Джакарті" , - поінформувало зовнішньополітичне відомство.

Очікується, що дипломати обміняються оцінками виступу лідера КНДР Кім Чен Ина на сесії Верховних народних зборів (ВНС, однопалатний парламент), обговорять нещодавню пропозицію президента Південної Кореї Мун Чже Іна документально зафіксувати закінчення Корейської війни, можливість надання гуманітарної допомоги Пхеньяну, а також інші кроки, спрямовані на його швидке повернення за стіл переговорів.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин, виступаючи на п'ятій сесії ВНС 14-го скликання, заявив про готовність відновити на початку жовтня лінії зв'язку з Південною Кореєю. За його даними, такі дії сприятимуть поліпшенню відносин і встановленню миру на Корейському півострові.

КНДР 9 червня минулого року заблокувала всі лінії зв'язку з Республікою Корея у відповідь на несанкціоноване відправлення через кордон активістами південнокорейської неурядової організації повітряних куль з агітаційними листівками. У Пхеньяні розцінили ці дії як ворожий акт, що порушує двосторонні мирні угоди. Як крок у відповідь були відключені всі телефони в постійному міжкорейському офісі зв'язку, включаючи комунікаційний канал між військовими Півночі та Півдня, а також гаряча лінія для керівництва, яка з'єднувала будівлю Центрального комітету Трудової партії Кореї та резиденцію президента Республіки Корея. Пізніше Північ підірвала будівлю в прикордонному місті Кесон, де розташовувався міжкорейський офіс зв'язку.