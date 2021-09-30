День Віри, Надії, Любові: що не можна робити та прикмети свята

30 вересня в Україні відзначають іменини святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, повідомляє РБК-Украина.

Що можна і не можна робити в cвято, важливі прикмети, заборони і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.

У цей день православні християни вшановують пам'ять святих римських мучениць, які в II столітті не піддалися на вмовляння поклонитися язичницьким ідолам навіть опинившись перед загрозою жорстоких тортур і смерті. Після цього церква визнала Віру, Надію, Любов і Софію покровительками всіх жінок.

В Україні іменини праведниць починаючи з давніх часів проводяться з особливими обрядами, традиціями і супроводжуються деякими важливими правилами і заборонами.

Історія Дня святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Згідно зі старовинними переказами, вдова Софія (її ім'я означає "премудрість") назвала своїх дочок іменами трьох головних християнських чеснот - Віра, Надія і любов. Жінка виховувала дівчаток у християнській вірі, що на той час було майже нонсенсом. Тому, коли чутка про це дійшла до імператора Адріана, той вирішив спочатку подарунками, потім умовляннями, і нарешті грізними погрозами змусити Софію і її дочок зректися своєї віри.

У 137 році вони піддавалися звірячим катуванням, але не відступили від Бога. У підсумку римський імператор-тиран наказав обезголовити дівчаток. На той момент Вірі було 12 років, Надії - 10, а Любові тільки 9.

Легенда свідчить, що під час тортур молодшої дівчинки з неба зійшла Божа благодать і осушила росою вогонь в печі, а іскри з неї залишили опіки на тілі самого Адріана. У своєму шаленстві імператор змусив Софію дивитися на тортури і страту її дочок, а її саму залишив в живих.

Після похорону дітей Софія залишилася сидіти біля їх могили, безперервно молячись. На третій день вона сама померла... Згодом церква зарахувала Софію та її дочок до лику святих, а їхні мощі з 777 року покояться в церкві Ешо, що в Ельзасі.

Обряди і заборони на свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

30 вересня, в День святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, чоловіки-предки українців влаштовували дружинам, матерям і дочкам святковий день і самі виконували всю роботу.

Тому вважається, що сьогодні працювати жінкам строго заборонено. Мало того, колись праця жінки в цей день вважалася гріхом, бо будь-яке діяння по дому могло позбавити "трудоголиць" заступництва мучениць, а це своєю чергою обіцяло нещастя в сімейному житті.

Згідно з повір'ями і традиціями, жінки повинні починати цей день з такого обряду: з самого ранку потрібно виплакатися - тоді весь рік не буде причин лити сльози. Крім того, ранковий плач здатний залікувати душевні і тілесні рани, відвести від себе і всієї родини можливий пристріт і наговори лихих людей. А ще сльози посприяють зміцненню любові і вірності чоловіків, і зближенню з нареченими. Цей обряд наші предки вважали найпотужнішим оберегом 30 Вересня.

Цікаво, що цей день закінчувався масовими гуляннями, на яких молоді хлопці влаштовували оглядини дівчатам, а ті на святках вибирали свого судженого. Але при цьому вступати в шлюб і навіть планувати день весілля - категорично заборонено, адже вважалося, що побудова нового союзу на свято Віри, Надії, Любові й матері їх Софії не принесе щастя.

У церквах було заведено 30 вересня ставити дві свічки перед образом Ісуса Христа, а третю свічку жінки несли додому і ставили її у святковий коровай. При цьому над короваєм вимовлялася молитва про благополуччя в родині. Після, звичайно, святковим хлібом Українки пригощали близьких.

Головні прикмети цього дня:

Якщо сьогодні гримить грім-то зима буде пізня, а осінь збережеться тепла ще як мінімум на кілька тижнів;

Суха погода в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії обіцяє пізню зиму, а дощова - ранню весну;

Доброю прикметою сьогодні вважається побачити в небі перелітних журавлів або лебедів. Якщо побачите - загадуйте бажання і воно обов'язково збудеться;

Водночас, якщо зграї журавлів відлітають на південь, то вже на велике свято Покрова Пресвятої Богородиці (14 жовтня) землю огорне мороз.

Сьогодні день ангела не тільки у Віри, Надії, Любові та Софії, а ще в Ірини, Олександри, Павла та Івана. Привітайте їх з іменинами!

Автор: Styler