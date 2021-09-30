ОБСЄ зафіксувала понад 400 порушень "тиші"

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі понад 400 порушень режиму припинення вогню. Серед порушень - численні обстріли та вибухи, повідомляє РБК-Україна.

Найбільше порушень "тиші" було в Донецькій області - 257. Також ОБСЄ відзначає 15 вибухів, серед яких 1 вибух прогримів у повітрі та 14 вибухів - невизначеного походження, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 29 вересня.

Більшість порушень зафіксовано в районі Широкиного. Загострення ситуації в цьому районі фіксують другу добу поспіль.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, включаючи 38 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовані в районі ділянки розведення біля Золотого та в районі Антонівки.

Автор: Наталья Скороход