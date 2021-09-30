Стала відома сума держборгу Китаю

Економісти з Goldman Sachs розкрили рівень держборгу місцевої влади Китаю. За твердженням агентства Bloomberg, зобов'язання досягли 8,2 трильйона доларів. Ця сума дорівнює половині ВВП Китаю, повідомляє Лента.Ру.

Звіт експертів показує, що загальний борг органів місцевого самоврядування виріс з 16 трильйонів юанів (2,47 трильйона доларів) у 2013 році до 53 трильйонів юанів (8,2 трильйона доларів США) до кінця 2020 року. Випуск облігацій місцевою владою - це інструмент, за допомогою якого країни можуть займати гроші, не відображаючи їх в балансах, але фінансові ринки розглядають таку заборгованість як зобов'язання держави.

За даними доповіді, близько 60 відсотків позикових коштів використовуються для виплат по облігаціях, термін погашення яких настає у 2020-2021 роках, а не для нових інвестицій в економіку. Лідером за запозиченнями стала провінція Цзянсу, борг якої становить вісім трильйонів юанів (1,23 трильйона доларів). Пекін, Сичуань і Ганьсу є регіонами з найбільшою часткою позикових коштів у місцевій економіці.

Основним доходом місцевих органів влади є продаж землі, попит на яку впав через кризу китайського забудовника China Evergrande. Зниження прибутку призвело до дефіциту в бюджетах. Економісти порадили для підтримки економіки випустити більше облігацій, а також закликали Китай проявити гнучкість у фінансовій допомозі місцевим органам влади, яким зараз не вистачає коштів.

Крім збільшення обсягу зобов'язань, Китай стикається і з іншими труднощами. Перебої в електроенергії через «зелену» політику голови КНР Сі Цзіньпіна призвели до скорочення виробництва в промислових центрах. Негативно на бізнесі позначився і дефіцит вугілля, через який багато підприємств залишилися без електрики. Зростання економіки також сповільнилося в результаті нових спалахів коронавірусу і поширення більш заразного дельта-штаму.