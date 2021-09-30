Virgin Galactic возобновляет космические полеты

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) завершила розслідування у відношенні суборбітального польоту ракетоплана Unity компанії Virgin Galactic і дозволила їй продовжити космічні польоти, повідомляє "Интерфакс".

Як інформує корпорація на своєму сайті, після перевірки регулятор і Virgin Galactic домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

FAA почала розслідування 11 серпня після того, як з'ясувалося, що Unity відхилився від курсу і вилетів за межі визначеного повітряного коридору під час польоту в липні. Регулятор перевіряв, чи можуть подібні випадки створювати загрози для громадської безпеки.

Після публікації новин про дозвіл для Virgin Galactic продовжувати суборбітальні польоти, акції компанії, за даними MarketWatch, виросли більш ніж на 9%.