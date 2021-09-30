Ердоган пояснив покупку у РФ комплексів ППО С-400

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що придбання у Росії систем протиповітряної С-400 було обумовлено відмовою США поставити їй зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, повідомляє "Интерфакс".

Якби американці продали Туреччині систему протиракетної оборони Patriot, йому "не довелося б купувати С-400", сказав він в інтерв'ю виданню The New York Times.

На питання, чи варта ця угода з Росією непорозумінь з США, які виникли в результаті, Ердоган відповів: "Я думаю, воно того варте. Ми можемо посилювати нашу оборону, так, як нам хочеться".

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, послабили північноатлантичний альянс. За його словами, "ми маємо право купувати нашу власну зброю", заявивши, що і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, і чинний на той час президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.