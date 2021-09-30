Курс валют НБУ на 30 вересня

Курс валют НБУ на 30 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 29 вересня, виріс до рівня 26.58 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.98 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 29 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.60 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп до 6.69 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.576 000 +0.006
EUR євро 30.981 000 --0.053
RUB рубль 0.365 900
GBP Фунт стерлінгів 35.835 100 --0.227
CHF Швейцарський франк 28.599 400 --0.023
PLN польський злотий 6.694 200 --0.027
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