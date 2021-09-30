Курс валют НБУ на 30 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 29 вересня, виріс до рівня 26.58 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.98 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 29 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.60 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп до 6.69 за 1 польський злотий.