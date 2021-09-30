Курс валют НБУ на 30 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 29 вересня, виріс до рівня 26.58 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.98 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 29 вересня 2021 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.60 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 3 коп до 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.576 000
|EUR
|євро
|30.981 000
|RUB
|рубль
|0.365 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.835 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.599 400
|PLN
|польський злотий
|6.694 200