Глава Генштабу США визнав поразку в Афганістані

За інформацією The Washington Post голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі визнав програш війни в Афганістані, але зазначив, що частина поставлених завдань була виконана, повідомляє Новое время.

«Ця війна стала для нас стратегічним провалом. Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців» , - заявив Міллі.

Він зазначив, що США вдалося побороти Аль-Каїду, але перешкодити захопленню влади Талібаном не вийшло.

«Всім нам зрозуміло, що війна в Афганістані закінчилася не так, як ми хотіли: в Кабулі при владі - таліби» , - заявив військовий.

Міллі також допустив, що в Афганістані відродяться терористичні угруповання Аль-Каїда та ІДІЛ.