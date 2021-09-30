Глава Генштабу США визнав поразку в Афганістані
За інформацією The Washington Post голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі визнав програш війни в Афганістані, але зазначив, що частина поставлених завдань була виконана, повідомляє Новое время.
«Ця війна стала для нас стратегічним провалом. Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців», - заявив Міллі.
Він зазначив, що США вдалося побороти Аль-Каїду, але перешкодити захопленню влади Талібаном не вийшло.
«Всім нам зрозуміло, що війна в Афганістані закінчилася не так, як ми хотіли: в Кабулі при владі - таліби», - заявив військовий.
Міллі також допустив, що в Афганістані відродяться терористичні угруповання Аль-Каїда та ІДІЛ.
«Є реальна перспектива того, що в не далекому майбутньому, в діапазоні 6, 12, 18, 24, 36 місяців, Аль-Каїда або ІДІЛ відновляться», - повідомив Міллі.