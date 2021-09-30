Разумков про ймовірність відставки: підписи поки не збирають

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі підписів за його відставку нардепи не збирають, повідомляє Українська правда.

"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов" , – сказав Разумков.

Він додав, що якщо в парламенті зважаться запустити процес відставки спікера, то "це буде безповоротний крок".

"Теж треба розуміти наслідки такого процесу. З чим сьогодні це пов’язано? Ну, хтось це пов’язує з тим, що я направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію. Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо (головою Венеційської комісії, - ред).

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги" , - відзначив Разумков.

Попри ризик відставки, Разумков вважає, що "зробив все правильно".

Він також зазначив, що зараз президент підтримує ініціативу з опрацювання закону про олігархів Венеціанською комісією ".