12 осінніх антитрендів, яких варто позбутися

У жовтні вже починається справжня холодна осінь, тому зараз дуже до речі знадобляться нові образи для навчання і роботи, повідомляє Обозреватель.

Але якщо з модними новинками більш-менш зрозуміло, то деякі речі з нашого гардероба вже давно перестали бути актуальними. Від яких предметів одягу варто відмовитися восени 2021?

Ще кілька сезонів тому кепі були в шафі кожної модниці. Зараз на подіумах з'являються виключно пухнасті панами та широкополі капелюхи.

Кепі стали антитрендом.

Епатажні штани фасону багі були у багатьох представників хіп-хоп і реп-культури. Така модель швидко вийшла з моди, тому що сильно додавала об'єму в стегнах і приховувала жіночність.

Штани-багі давно вийшли з моди.

Обтислі лосини називали "другою шкірою". Така модель вдало підкреслювала жіночні форми, але зараз вже вийшла з моди. На зміну шкіряній тканині прийшли стримані прямі штани прямого крою з костюмного або джинсового матеріалу.

Шкіряні лосини стали антитрендом.

Кілька сезонів поспіль екохутро боролося з натуральним за першість на модному олімпі. Однак зараз деякі екологічні матеріали також почали виходити з моди. Річ з синтетичного хутра має бути якісна і стримана. Яскраві комбінації та відтінки верхнього одягу більше не в тренді.

Деякі види штучного хутра більше не в моді.

Туфлі з круглим носом і мінішпилькою обрубують зріст дівчини. Маленький каблук вигадали для тренувальної ходьби, а не для модних образів. Сьогодні таке взуття краще замінити лоферами чи човниками.

Туфлі на маленькій шпильці не в моді.

Усі стилісти стверджують, що джинсові спідниці міді втратили актуальність. Фасон із завищеною талією модельєри залишили у 2021 році, але замінили денім на шкіряну тканину.

Спідниці міді довжини на ґудзиках більше не в моді.

Класичні чоботи довжиною до колін поділяють ноги візуально на дві частини. Дизайнери не продемонстрували подібні моделі в осінніх колекціях. Сучасні модниці вибирають масивні короткі ботильйони або високі ботфорти.

Чоботи довжиною до коліна візуально вкрочують ноги.

Обтислі жакети не в моді вже кілька сезонів поспіль. Must have останніх років – класична оверсайз модель. Модельєри поєднують піджаки вільного крою з романтичними сукнями, спідницями та каблуками.

Обтислі жакети з шалевим коміром є антитрендом.

Довжина джинсів до кісточок – неписане сучасне правило останніх років. Антитрендом вважаються довгі штани "скінні" з манжетами біля п'ят.

Довгі джинси з талією на поясі не в тренді.

Будь-яке забарвлення зараз в моді, однак його комбінація між собою вважається антитрендом. Не варто поєднувати картатий, тваринний і квітчастий принт в одному образі. Оскільки втрачається індивідуальність й усі будуть звертати увагу на дивакувате вбрання.

Суміш принтів виглядає не модно.

Камінці, нашивки та всілякі прикраси на шкіряній куртці виглядають дешево. Варто обрати класичну чорну косуху вільного крою, яка буде дійсно вічним предметом гардероба.

Яскрава косуха з принтом або вишивкою - антитренд.

Безформний капелюх був у моді 10 років тому, а зараз вважається антитрендом. Усі модельєри додали у свою колекцію 2021 року геометричні широкополі капелюхи.