США передбачили нову Велику депресію

Британський інвестор Джеремі Грентем передбачив США нову економічну кризу, яка перевершить Велику депресію. Свій прогноз мільярдер озвучив в інтерв'ю CNBC, повідомляє "Лента.ру".

Грентем розповів, що на фондовому ринку США утворився «навіть більш божевільна бульбашка», ніж в 1929 році, коли ринок цінних паперів кілька років стрімко ріс, а потім впав, після чого в економіці почався спад, відомий як Велика депресія. Цей період характеризується скороченням ВВП Сполучених Штатів з 103,9 мільярда доларів в 1929 році до 56 мільярдів доларів в 1933 році і падінням рівня промислового виробництва на 40 відсотків. Тоді рівень безробіття сягав 25 відсотків.

«Ця «бульбашка» крупніше, ніж будь-коли в США. Ціни на нерухомість, облігації, акції і товари переоцінені», - підсумував інвестор.

Він заявив, що нинішня «бульбашка» перевершує і розміри «бульбашки доткомів», яка існувала на ринку приблизно з 1995 року до 2001 року. Тоді неймовірну популярність здобули акції інтернет-компаній, домен яких, як правило, закінчувався на .com («дот-ком»). Бурхливому зростанню вартості акцій не заважали і повідомлення про збитковість багатьох технологічних компаній. Коли «бульбашка» лопнула, інвестори втратили близько п'яти трильйонів доларів.

Інвестор попереджав про «бульбашку, що надулася» ще в червні 2020 року. Сьогоднішні учасники ринку довгий час ігнорували будь-які погані новини, однак «бульбашка», як вважає Грентем, лопне в найближчі місяці і це може статися «в будь-який момент». За його словами, ринок якийсь час, подібно вампірові, буде триматися, однак обвалення неминуче. Тоді індекс S&P 500 (він складається з акцій 500 найбільших компаній, що котируються на американських біржах) обрушиться на 10 або більше відсотків. В 2021 році S&P 500 виріс більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з минулим роком.

"Ринок настільки оптимістичний, що навіть якщо дані обертаються проти нього, як це відбувається сьогодні, ринок не звертає на це уваги", - поскаржився Грентем.

Він зазначив, що інвестори ігнорують підвищення процентних ставок, скорочення закупівель облігацій Федеральною резервною системою і зростання інфляції. Учасників ринку не турбує і тиск на прибуток корпорацій.

Аналітик також звернув увагу на «бульбашку» на американському ринку нерухомості.

"Ціни на житло в США сьогодні вище, ніж на піку житлової бульбашки в 2006 році. Цей показник ще вище в Австралії, Канаді, Англії, Гонконгу, Шанхаї і так далі. Це глобальна житлова бульбашка", - попередив Грентем.

Крім іншого, він наголосив на необхідності терміново вжити ефективних заходів з боротьби зі зміною клімату.

"Якщо ми не вирішимо екологічні проблеми, наше суспільство в тому вигляді, в якому ми його знаємо, почне валитися. Погода котиться під три чорти, і всі починають усвідомлювати небезпеку зміни клімату. Озеленення економіки, декарбонізація всієї промислової системи - це найбільша проблема, з якою ми коли-небудь стикалися", - підсумував мільярдер.

Джеремі Грентем - один з найвідоміших і шанованих інвесторів в світі. Раніше він успішно виявляв «бульбашки» на ринку. Однак деякі аналітики вважають Грентема надто песимістичним щодо ринку цінних паперів.