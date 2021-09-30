У Білорусі повідомили про ліквідацію "екстремістської мережі" робочих

У КДБ Білорусі заявили про ліквідацію "організованої екстремістської мережі" під назвою "Робочий Рух". Про це 29 вересня, заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в ефірі провладного каналу СТВ, повідомляє Кореспондент.

"Комітетом державної безпеки викрито організовану екстремістської мережі робочих Рух. Встановлено, що знаходяться в основному за кордоном представники активу цього руху здійснювали добірку, психологічну обробку і подальше вербування діючих працівників найбільших білоруських підприємств з числа так званих прихильників змін, що мають доступ до відомостей обмеженого характеру" , - сказав Бичек.

За його словами, вербування та формування законспірованої мережі осередків здійснювалося за допомогою спеціально створеного Telegram-каналу і ряду секретних чатів в інтернеті "за сприяння та під контролем іноземних спецслужб".