Що очікується на валютному ринку в четвер

Сьогодні - останній день вересня. Більшість учасників торгів вже провело заплановані операції: експортери продали валюту, імпортери - купили і оплатили контракти. Отже, їх активність буде нижче, ніж вчора.

У районі обіду банки почнуть вирівнювати свої валютні позиції, купуючи і продаючи валюту, тому багато операцій буде, починаючи з 12:00. Напрямок внутрішньоденного тренда буде визначатися тим, яка сума від вчорашніх погашень ОВДП потрапить на валютний ринок. Поблизу річних мінімумів буде достатньо охочих купити долар. У будь-якому випадку Національний банк не дозволить гривні занадто зміцнитися і оперативно вийде на ринок з інтервенцією при виникненні дисбалансу між попитом і пропозицією.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,55/26,65 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці вчора подешевшав ще на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,64-26,65 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,60-26,61 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,60 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Є шанс побачити продаж долара дешевше 26,60.

Євро на ринку FOREX в середу впав на 100 пунктів, до позначки 1,1589 долара на тлі різкого зростання долара проти інших провідних світових валют. Вранці четверга євро намагається коригувати своє падіння і вже піднявся до 1,1608 долара. Готівковий євро вчора подешевшав на 10 копійок, до 30,99-31,00 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,90-31,00 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави вважати, що ввечері євро буде коштувати дорожче, ніж вранці.

Російський рубль в середу торгувався різноспрямовано між рівнями 72,60 і 72,90 рубля за долар. Вранці четверга він затиснутий у вузькому діапазоні 72,76-72,88 рубля, але намагається вийти з нього вниз, тобто подорожчати. Готівковий рубль вже два тижні стабільно продають по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні більшість обмінників буде продавати його за тією ж ціною. Можлива поява невеликих пропозицій по 3,62 гривні за 10 рублів. Дешевше знайти російську валюту буде проблематично.