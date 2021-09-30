Меркель і Лашет привітали соціал-демократів з перемогою на виборах

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, чий останній термін на посаді добігає кінця, особисто привітала главу Соціал-демократичної партії (СПДН) Олафа Шольца "з успіхом на виборах", повідомляє Європейська правда.

Меркель зв'язалася з Олафом Шольцом, який є міністром фінансів у її уряді, в понеділок, заявили у пресслужбі канцлера.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт не став коментувати результати виборів і сказав тільки, що канцлерка продовжить виконувати свої обов'язки до тих пір, поки не буде призначений її наступник.

"Канцлер і міністри працюють до тих пір, поки до влади не прийде новий федеральний уряд" , - сказав він.

"Канцлер продовжить розвивати іноземні зв'язки, в тому числі за допомогою поїздок за кордон, зустрічей і переговорів з главами держав і урядів інших країн" , - додав він.

За повідомленням інформаційного агентства AFP, кандидат у канцлери від партії Меркель ХДС Армін Лашет також привітав свого суперника. Джерела в Соціал-демократичній партії і в таборі ХДС/ХСС повідомили агентству, що привітання було відправлене листом.

Лашета раніше критикували за те, що він не відреагував належним чином раніше.