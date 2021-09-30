У Франції винесуть новий вирок експрезиденту Саркозі

У Парижі в четвер, 30 вересня, винесуть новий вирок екс-президенту Франції Ніколя Саркозі в так званій справі Bygmalion, повідомляє Европейская правда.

Політика та ще 13 осіб звинувачують у махінаціях, пов'язаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Саркозі можуть засудити до шести місяців реального позбавлення волі.

За версією слідства, команда Ніколя Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро – майже в два рази більше від дозволеного порогу.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер – республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

Частина чеків за надані послуги й зовсім зникли, як заявила сторона звинувачення. Супроводом кампанії Саркозі займалася піар-фірма Bygmalion. Прихильникам Саркозі та колишньому голові держави пред'явили звинувачення в підробці, шахрайстві та розтраті.

Ніколя Саркозі постав перед судом у Парижі влітку цього року. Він заперечував, що був у курсі порушень, і звинуватив Bygmalion у незаконному збагаченні.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.