Догляд та рецепт поживної маски: як в холод зберегти шкіру рук:

Восени відкладіть подалі свій зволожуючий крем для рук та користуйтеся живильним. А ще – прийшовши з вулиці, не мийте руки надто гарячою водою і балуйте їх масками, повідомляє Сегодня.

Восени шкіра рук вимагає іншого підходу, ніж улітку: різкі перепади температури згубно впливають на її стан. Як доглядати за руками восени , чому це важливо робити правильно і за допомогою яких засобів можна зберегти шкіру молодою та ніжною – розповіла косметолог Сюзанна Елоян.

Як правильно доглядати за руками восени

Основні причини для того, щоб приділяти зоні наших рук восени більше уваги – це швидке старіння шкіри рук, порушення цілісності шкірного покриву (поява тріщин), і навіть лущення. Восени температура повітря часто змінюється, плюс відбувається різкий перепад, коли ми із теплого приміщення виходимо на холодну вулицю – і навпаки.

Тому насамперед не забуваємо перед виходом на вулицю одягати рукавички, адже ми ж не хочемо, щоб наші руки обвітрювалися. Ви не повірите, але рукавички можуть пересушувати ніжну шкіру ваших ручок. Щоб цього не відбувалося, необхідно використати живильний крем.

Саме поживний, а не зволожуючий: між ними колосальна різниця. Зволожуючий крем восени і взимку більше шкодить, ніж дає користі, оскільки він не здатний проникнути глибоко в дерму і не створює захисного шару на шкірі. В той час, як поживний утримує вологу всередині самої дерми.

А компоненти, що входять до складу зволожуючих кремів, утворюють мікрокристали, які згубно впливають на стан шкіри, утворюючи дрібні тріщини та непомітні оку ушкодження. Тому прибираємо зволожуючий і дістаємо поживний.

Як правильно наносити живильний крем для рук

Крем необхідно використовувати 3-4 рази на день, перед кожним виходом надвір. Помив руки, також не забуваємо відразу ж його нанести. Приходячи з вулиці, не слід мити руки в гарячій воді, найкраще підійде вода кімнатної температури або тепла. Оскільки різкий перепад температури викликає спазм судин.

Мило обираємо зволожуюче, оскільки звичайне чи антибактеріальне сильно пересушує шкіру. Періодично користуйтеся скрабом. Відлущування шкіри не тільки зробить її м'якою і позбавить забруднення, але й покращить мікроциркуляцію.

І звичайно ж, не забуваємо балувати свої руки і робити різні маски. Одна з моїх улюблених, які можна зробити самостійно – це маска з кокосовою олією, тертою морквою та бананом.

Як зробити живильну маску для рук

Ця маска не тільки живить, а й омолоджує шкіру завдяки впливу вітаміну А, що міститься в моркви, то робимо так:

половину стиглого банана треба потовкти в однорідну масу,

з'єднати з 1 тертою морквою середнього розміру та 2 столовими ложками кокосової олії,

нанести суміш на шкіру і укутати, створивши тепло: наприклад, одягнувши спеціальні рукавички.

Залишити маску слід на 15-20 хвилин, а потім ретельно змити. На завершення нанести живильний крем. Таку процедуру рекомендовано проводити 1-2 рази на тиждень.



