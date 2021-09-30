Є загроза урагану: в Атлантиці сформувався тропічний шторм

В Атлантиці сформувався тропічний шторм. Його потужність найближчим часом може дійти до рівня урагану.﻿ Про це, посилаючись на сайт Національного центру спостереження за ураганами США, повідомляє РБК-Украина.

Циклону присвоєно ім’я "Віктор". Швидкість вітрів усередині циклону не перевищує 63 км на годину, що відповідає потужності шторму.

Стихія рухається на північний захід, у бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину.

Водночас, синоптики прогнозують, що "Віктор" може збільшити свою потужність до урагану впродовж п’ятниці-суботи.

Автор: Анастасія Рокитна