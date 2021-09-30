Вибори до Держдуми: СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації в ОРДЛО

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації в ОРДЛО на виборах до Державної думи РФ, які відбулися у вересні 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

За даними спецслужби, жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей "фактично проігнорували голосування", але російські куратори "намалювали" в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії "Единая Россия".

"Співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали "потрібну" картину у ЗМІ" , – відзначили в СБУ.

За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців".

Попри такі маніпуляції, в ОРДЛО вдалося забезпечити "явку" лише у приблизно 200 тисяч жителів, тоді як планувалося отримати понад пів мільйона голосів.

За даними СБУ, після завершення голосування масова паспортизація жителів ОРДЛО була згорнута.

В спецслужбі наголосили, що отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.