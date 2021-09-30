Мариноване сало за 5 хвилин: 2 швидких способи

Сало в холодильнику вже давно зачекалося своєї черги. Адже, замаринувавши його, можна підкорити серце навіть найвибагливішого гостя. ﻿﻿Далі два способа, як смачно замаринувати сало за 5 хвилин, повідомляє Обозреватель.

Спосіб 1

Інгредієнти:

Свиняча грудка – 1 кг.

Вода – 1 л.

Часник – 1 шт.

Лавровий лист – 4 шт.

Сіль – 4 ст. л.

Чорний та червоний мелений перець, чорний перець горошком – за смаком.

Спосіб приготування:

У каструлю налити воду, додати сіль, усі види перцю та лаврове листя. Свинячу грудку помити та порізати шматочками. Як тільки суміш в каструлі закипить, відправити туди сало. Довести до кипіння. Зменшити вогонь до слабкого і варити ще 5 хвилин.

Процес маринування сала з цибулею

Спосіб 2

Інгредієнти:

Сало – 500 г.

Цукор – 2 ч. л.

Вода – 0,5 л.

Ріпчаста цибуля – 100 г.

Чорний перець горошок – 5 шт.

Лаврове листя – 4 шт.

Морква – 100 г.

Гіркий мелений перець – 1 ч. л.

Часник – 30 г.

Сіль – 2 ч. л..

Оцет – 2 ст. л.

Спосіб приготування: