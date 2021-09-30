Мариноване сало за 5 хвилин: 2 швидких способи

Мариноване сало за 5 хвилин: 2 швидких способи

Сало в холодильнику вже давно зачекалося своєї черги. Адже, замаринувавши його, можна підкорити серце навіть найвибагливішого гостя. ﻿﻿Далі два способа, як смачно замаринувати сало за 5 хвилин, повідомляє Обозреватель.

Спосіб 1

Інгредієнти:

  • Свиняча грудка – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Часник – 1 шт.
  • Лавровий лист – 4 шт.
  • Сіль – 4 ст. л.
  • Чорний та червоний мелений перець, чорний перець горошком – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю налити воду, додати сіль, усі види перцю та лаврове листя.
  2. Свинячу грудку помити та порізати шматочками.
  3. Як тільки суміш в каструлі закипить, відправити туди сало. Довести до кипіння. Зменшити вогонь до слабкого і варити ще 5 хвилин.
Процес маринування сала з цибулею
Процес маринування сала з цибулею

Спосіб 2

Інгредієнти:

  • Сало – 500 г.
  • Цукор – 2 ч. л.
  • Вода – 0,5 л.
  • Ріпчаста цибуля – 100 г.
  • Чорний перець горошок – 5 шт.
  • Лаврове листя – 4 шт.
  • Морква – 100 г.
  • Гіркий мелений перець – 1 ч. л.
  • Часник – 30 г.
  • Сіль – 2 ч. л..
  • Оцет – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. В окропі розчинити сіль, цукор, додати перець, лаврове листя та порізану кружальцями моркву. Довести до кипіння.
  2. Додати оцет.
  3. Порізати сало маленькими шматочками.
  4. Часник порізати скибочками. Цибулю півкільцями.
  5. В іншу каструлю викласти сало, цибулю, чорний мелений перець та залишити масу на 5 хвилин.
  6. Залити маринадом і дати настоятися.
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