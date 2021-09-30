Мариноване сало за 5 хвилин: 2 швидких способи
Сало в холодильнику вже давно зачекалося своєї черги. Адже, замаринувавши його, можна підкорити серце навіть найвибагливішого гостя. Далі два способа, як смачно замаринувати сало за 5 хвилин, повідомляє Обозреватель.
Спосіб 1
Інгредієнти:
- Свиняча грудка – 1 кг.
- Вода – 1 л.
- Часник – 1 шт.
- Лавровий лист – 4 шт.
- Сіль – 4 ст. л.
- Чорний та червоний мелений перець, чорний перець горошком – за смаком.
Спосіб приготування:
- У каструлю налити воду, додати сіль, усі види перцю та лаврове листя.
- Свинячу грудку помити та порізати шматочками.
- Як тільки суміш в каструлі закипить, відправити туди сало. Довести до кипіння. Зменшити вогонь до слабкого і варити ще 5 хвилин.
Спосіб 2
Інгредієнти:
- Сало – 500 г.
- Цукор – 2 ч. л.
- Вода – 0,5 л.
- Ріпчаста цибуля – 100 г.
- Чорний перець горошок – 5 шт.
- Лаврове листя – 4 шт.
- Морква – 100 г.
- Гіркий мелений перець – 1 ч. л.
- Часник – 30 г.
- Сіль – 2 ч. л..
- Оцет – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- В окропі розчинити сіль, цукор, додати перець, лаврове листя та порізану кружальцями моркву. Довести до кипіння.
- Додати оцет.
- Порізати сало маленькими шматочками.
- Часник порізати скибочками. Цибулю півкільцями.
- В іншу каструлю викласти сало, цибулю, чорний мелений перець та залишити масу на 5 хвилин.
- Залити маринадом і дати настоятися.