З Днем учителя 2021: найкращі привітання та листівки

У неділю, 3 жовтня, в Україні відзначатимуть День учителя, або День працівників освіти. Це професійне свято в нашій країні відзначається на державному рівні згідно з указом президента Леоніда Кучми N 513/94, повідомляє Обозреватель.

Цього дня всі українські педагоги приймають привітання, квіти та подарунки.

Привітання з Днем учителя від учнів

В День учителя желаем

Не болеть Вам никогда.

Мы Вас любим, обожаем,

Будем слушаться всегда.

Сумасшедшего успеха,

Настроения, много сил.

Чтобы каждый новый день Вам

Только радость приносил!

***

З Днем учителя всім класом

Привітати поспішимо,

Добрих днів, погоди ясної

Побажаєм від душі.

Процвітання та поваги,

Плідної Вам праці

І звичайно, настрою

Променистого завжди!

***

З величезною повагою та вдячністю в серці вітаємо вас з Днем учителя! Сьогодні ваше професійне свято і ми хочемо ще раз подякувати за вашу працю, професіоналізм, терпіння, мудрість і справедливість! бажаємо ваш довголіття, здоров'я, благополуччя і ентузіазму.

З Днем вчителя 2021. Джерело: npf-rpf.ru

Привітання з Днем учителя від батьків

Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что детям дарите любовь,

Заботу, мудрость и, конечно, знания,

И будете дарить их вновь и вновь!

Пусть вам всегда все в жизни удается.

Пусть благодарным будет каждый ученик!

В каждом из них ваша частичка остается,

Ваш вклад в детей воистину велик!

***

Від щирого серця вітаємо з Днем учителя! Батьки дають дітям життя, але саме ви, вчителі, вчите наших дітей, як його прожити. Дякуємо вам за ваші зусилля і бажаємо міцного здоров'я, духовної єдності з учнями і колегами, сімейного благополуччя і матеріального достатку. Нехай добрі слова побажань на вашу адресу звучать не тільки в цей урочистий день, а й завжди.

Картинки й листівки до Дня вчителя

Листівка до Дня вчителя. Джерело: bogosvyatska.com