З Днем учителя 2021: найкращі привітання та листівки
У неділю, 3 жовтня, в Україні відзначатимуть День учителя, або День працівників освіти. Це професійне свято в нашій країні відзначається на державному рівні згідно з указом президента Леоніда Кучми N 513/94, повідомляє Обозреватель.
Цього дня всі українські педагоги приймають привітання, квіти та подарунки.
Привітання з Днем учителя від учнів
В День учителя желаем
Не болеть Вам никогда.
Мы Вас любим, обожаем,
Будем слушаться всегда.
Сумасшедшего успеха,
Настроения, много сил.
Чтобы каждый новый день Вам
Только радость приносил!
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З Днем учителя всім класом
Привітати поспішимо,
Добрих днів, погоди ясної
Побажаєм від душі.
Процвітання та поваги,
Плідної Вам праці
І звичайно, настрою
Променистого завжди!
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З величезною повагою та вдячністю в серці вітаємо вас з Днем учителя! Сьогодні ваше професійне свято і ми хочемо ще раз подякувати за вашу працю, професіоналізм, терпіння, мудрість і справедливість! бажаємо ваш довголіття, здоров'я, благополуччя і ентузіазму.
Привітання з Днем учителя від батьків
Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Пусть вам всегда все в жизни удается.
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!
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Від щирого серця вітаємо з Днем учителя! Батьки дають дітям життя, але саме ви, вчителі, вчите наших дітей, як його прожити. Дякуємо вам за ваші зусилля і бажаємо міцного здоров'я, духовної єдності з учнями і колегами, сімейного благополуччя і матеріального достатку. Нехай добрі слова побажань на вашу адресу звучать не тільки в цей урочистий день, а й завжди.
Картинки й листівки до Дня вчителя