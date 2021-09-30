Луческу підвів підсумки матчу з "Баварією"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував розгромну поразку від "Баварії" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНИАН.

Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"Результат відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Ще до гри я говорив, що "Баварія" - головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій. Це показали події другого тайму, коли ми пішли відіграватися. Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони і далеко відпускали м'яч, а "Баварія" ловила нас на контратаках" , - сказав Луческу.

Румунський тренер підкреслив, що до першого голу "Динамо" грало добре, але "пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі".

"Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку - його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м'яч. Суперник запресингував і одним пасом вивів Левандовскі на ворота. Швидше за все, це сталося через нашу невпевненість і боязнь помилитися" , - зазначив тренер.

Також Луческу прокоментував гру "Динамо" в атаці:

"Ми пробували виходити в атаку і після пропущених м'ячів, контратакували, у нас було кілька хороших моментів. Але ми часто втрачали м'яч при останньому пасі. Ми неправильно думали, неправильно грали, тому не змогли забити. Виходячи вперед, залишали ззаду вільні зони, чим суперник вміло скористався у другому таймі".

"Баварія" - занадто сильний суперник для нас" , - підсумував румунський фахівець.

"Баварія" - "Динамо": підсумки матчу