Зеленський присвоїв Левітасу звання Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв громадському діячеві Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за видатний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську та просвітницьку діяльність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті голови держави. Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням і вшануванням пам'яті жертв якої займався Левітас.

Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931-2014) на громадських засадах присвятив створенню форм і структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, ушануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, пошуку та вшануванню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, у тому числі 12 книг про трагедію Бабиного Яру, написав понад 220 статей. У 1989 році заснував Раду національних товариств України, яка існує й до цього дня, і об'єднує сотні місцевих організацій з десятками національностей.

У тому ж році Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України. З ініціативи та під керівництвом Левітаса був створений фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.