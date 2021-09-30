Зеленський присвоїв Левітасу звання Героя України посмертно

Зеленський присвоїв Левітасу звання Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв громадському діячеві Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за видатний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську та просвітницьку діяльність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті голови держави. Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням і вшануванням пам'яті жертв якої займався Левітас.

Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931-2014) на громадських засадах присвятив створенню форм і структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, ушануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, пошуку та вшануванню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, у тому числі 12 книг про трагедію Бабиного Яру, написав понад 220 статей. У 1989 році заснував Раду національних товариств України, яка існує й до цього дня, і об'єднує сотні місцевих організацій з десятками національностей.

У тому ж році Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України. З ініціативи та під керівництвом Левітаса був створений фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.

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