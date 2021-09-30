У МОЗ назвали умову відсторонення від роботи нещеплених
Після затвердження наказу МОЗ про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації, роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи невакцинованих працівників, повідомляє Укрiнформ.
Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Якщо вакцинація обов'язкова, то роботодавець зобов'язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка не вакцинована", - зазначив міністр.
Він пояснив, що слід розрізняти примусову й обов'язкову вакцинацію. За його словами, МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є обов'язковим проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб.
"В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти COVID, і визначаємо перелік професій. За результатами дискусій і рішення ми говоримо про те що ми зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших органів виконавчої влади і місцевих адміністрацій",- уточнив Ляшко.
За його словами, наказ МОЗ про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації, проходить погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті.
"Ми визначаємо дату, з якої він набирає чинності, щоб можна було підготуватися", - наголосив Ляшко.