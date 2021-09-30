5 шкідливих, але дозволених добавок в нашій їжі

У дуже багатьох людей викликають побоювання харчові добавки в сучасних продуктах. І треба сказати, що побоювання не безпідставні, тому що, якщо багато добавки для нас в цілому не шкідливі, то деякі інші можуть нанести серйозні неприємності, повідомляє Здоровый образ.

І, безумовно, необхідно вміти читати етикетки та розуміти, що в них написано. Отже, перша добавка, яка дозволена, і яка для нас шкідлива - це нітрит натрію. Його ще можуть назвати, як Е250. Це сіль азотної кислоти, яка є антиокислювачем. Її дуже часто використовують в м'ясної продукції, тому що вона забезпечує приємний рожевий колір. Саме тому її часто додають в ковбасу. Без цієї добавки ковбаса була б не такою привабливою.

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