Безкоштовні послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні
Українці з проблемами серцево-судинної системи мають право на безкоштовне обслуговування в медичних установах. Обстеження, лікування в стаціонарі або консультація кардіолога – за ці медичні послуги українці платити не повинні, повідомляє РБК-Украина.
Повний перелік безкоштовних послуг опублікували в Telegram-каналі МОЗ. При проблемах серцево-судинної системи потрібно звертатися до терапевта або сімейного лікаря. У гострих станах - викликати швидку медичну допомогу.
Які послуги надає сімейний лікар:
- Вимірювання артеріального тиску
- Оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE
- Проводить ЕКГ (електрокардіограму)
- Аналіз крові на загальний холестерин
- Швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарда)
Всі ці методи спрямовані на те, щоб визначити гострий стан і перевірити роботу серцево-судинної системи. При необхідності лікар може виписати направлення на проведення додаткових досліджень (УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним напрямком такі послуги також надаються безкоштовно.
Сімейний лікар виписує за потребою електронний рецепт на ліки, які входять до програми "Доступні ліки".
Які послуги безкоштовно надають пацієнтам з інфарктом або інсультом у лікарнях:
- Діагностика стану: КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження
- Проведення тромболітичної терапії - при інсульті
- Стентування - при інфаркті
- Цілодобовий моніторинг стану в реанімації
- Медична реабілітація в гострому періоді
- Лікарські препарати з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали
- Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано коштом бюджету (наприклад, стенти)
- Харчування в стаціонарних умовах.
Автор: Анна Шиканова