Безкоштовні послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні

Українці з проблемами серцево-судинної системи мають право на безкоштовне обслуговування в медичних установах. Обстеження, лікування в стаціонарі або консультація кардіолога – за ці медичні послуги українці платити не повинні, повідомляє РБК-Украина.

Повний перелік безкоштовних послуг опублікували в Telegram-каналі МОЗ. При проблемах серцево-судинної системи потрібно звертатися до терапевта або сімейного лікаря. У гострих станах - викликати швидку медичну допомогу.

Які послуги надає сімейний лікар:

Вимірювання артеріального тиску

Оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE

Проводить ЕКГ (електрокардіограму)

Аналіз крові на загальний холестерин

Швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарда)

Всі ці методи спрямовані на те, щоб визначити гострий стан і перевірити роботу серцево-судинної системи. При необхідності лікар може виписати направлення на проведення додаткових досліджень (УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним напрямком такі послуги також надаються безкоштовно.

Сімейний лікар виписує за потребою електронний рецепт на ліки, які входять до програми "Доступні ліки".

Які послуги безкоштовно надають пацієнтам з інфарктом або інсультом у лікарнях:

Діагностика стану: КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження

Проведення тромболітичної терапії - при інсульті

Стентування - при інфаркті

Цілодобовий моніторинг стану в реанімації

Медична реабілітація в гострому періоді

Лікарські препарати з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали

Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано коштом бюджету (наприклад, стенти)

Харчування в стаціонарних умовах.

Автор: Анна Шиканова