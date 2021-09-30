Школи одного з міст США закрили через загрозу массшутінга

У місті Вайнленд (штат Нью-Джерсі, США) закрилися всі державні школи. Це було зроблено у зв'язку з повідомленнями про загрозу масової стрілянини. Про це, посилаючись на телеканал CBS, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що дистанційні уроки також не проводяться. Повідомлення про можливий напад на одну із шкіл Вайнленда були поширені в соціальних мережах. Адміністрація міста заявила, що на цей крок довелося піти через надмірну обережність.

При цьому невідомо, у якій із шкіл міста могла статися стрілянина. Департамент поліції Вайнленда розслідує цю загрозу. Адміністрація міста переконливо попросила всіх учнів і викладачів залишатися вдома в четвер. При цьому поки невідомо, чи поновляться заняття в п'ятницю.