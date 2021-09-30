Ціна газу в Європі перевищила $1100

Ціна газу в Європі продовжує щодня оновлювати максимуми в очікуванні вироку, який винесе зима проваленій кампанії по закачуванню природного газу в сховища регіону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в четвер досягла 91,845 євро за МВт/год, або $1102 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі. Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах - головного газового майданчику Європи - склало $759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Минулого вечора ф'ючерс на азіатський спотовий ЗПГ-індекс JKM Platts додав ще $23 і досяг $1071 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.