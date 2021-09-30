Закон про деолігархізацію буде повторно направлено до Венеціанської комісії

Закон про деолігархізацію, після підписання його президентом України Володимиром Зеленським, буде повторно відправлений для розгляду в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія). Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як тільки буде підписаний цей закон, він попрямує до Венеціанської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, так як до цього всі законопроекти, які прямували до Венеціанської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть говорити колеги" , - сказав він.

За словами спікера, спрямування документа до Венеціанської комісії повністю підтримує й голова держави:

"Добре, що зараз президент підтримує ініціативу по розробці вищезгаданого надалі закону Венеціанською комісією".

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів №5599 у зв'язку з юридичної колізією. Як пояснив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.