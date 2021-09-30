Електромобіль SEAT відправився в масове виробництво

Концерн Фольксваген приступив до виробництва на заводі в Цвіккау (Німеччина) ще одного електромобіля - хетчбека Cupra Born від марки SEAT. Раніше на цьому ж підприємстві стартував випуск Volkswagen ID.3, ID.4 і Audi Q4 e-tron, повідомляє АвтоПортал.

Електричний хетчбек Cupra Born офіційно дебютував навесні. Це перший масовий електромобіль SEAT і електричний первісток суббренда Купра (сама ж модель називається просто Борн). До слова, у самого Сеата вже є одна модель на батарейках - міський компакт Mii Electric. Ця машина серійна, але випускається невеликими партіями.

Cupra Born побудований на електричній платформі MEB Volkswagen. Вона ж лежить в основі вищезгаданих Volkswagen ID.3, ID.4 і Audi Q4 e-tron, а також Skoda Enyaq iV. Автомобіль доступний в двох варіантах силової установки - на 150 і 204 к.с. У першому випадку в парі йде тільки АКБ ємністю 45 кВтг, в у другому - батарея на 58 і 77 кВтг на вибір. Найпотужніший варіант прискорюється до 100 км/год за 7,0 секунд, проте для нього ж доступний «турбопакет», що збільшує віддачу до 231 к.с. З ним розгін до «сотні» складає 6,6 сек.

Поставки Cupra Born почнуться в листопаді. Пізніше машину збиратимуть і в Іспанії, на заводі SEAT в Марторелле. Поки це підприємство лише реорганізують під випуск «електричок». Очікується, що воно буде готове до 2025 року.

До слова, завод в Цвікау - це перше виробниче підприємство концерну Volkswagen, що спеціалізується виключно на збірці електромобілів. Воно може виробляти до 1400 машин в день і до 330 000 електромобілів щорічно.