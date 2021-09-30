Чому вправи для преса не допомагають: як прибрати живіт

Одним з міфів про позбавлення підшкірного жиру на животі є ефективність качання пресу. Багато хто починає вирішувати проблему саме з цих вправ. Однак, це вважається марним заняттям, на що є свої природні причини, повідомляє Євген Плінський.

Як прибрати живіт і боки, щоб був плоский живіт і тонка талія? Чому вправи для преса не працюють? Тому що потрібно працювати комплексно: кето дієта, інтервальне голодування і високоінтенсивні тренування - кращі засоби для схуднення. Як спалити жир на животі? Працюйте комплексно, з розумом і користю для здоров'я! Дивіться докладніше у відео.