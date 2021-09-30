Кулеба затвердив порядок роботи дипломатів на економічному напрямку

Голова МЗС Дмитро Кулеба 29 вересня підписав документ про порядок діяльності відділів економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України, повідомляє Европейская правда.

Про це міністр повідомив у четвер на брифінгу в Києві.

За словами Кулеби, підписаний документ затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напрямку допомоги бізнесу.

"Це основний документ, який регулює діяльність економічних торговельних місій у складі дипустанов за кордоном… Він уперше визначає чіткі критерії роботи дипломатів на економічному напрямку" , - розповів міністр.

За його словами, раніше встановити роль дипломата в зростанні товарообігу між країнами було неможливо, і в багатьох випадках він зростав за рахунок індивідуальних контрактів бізнесу. Тепер же робота дипломатів на економічному напрямку буде оцінюватися за конкретними критеріями.

За словами Кулеби, мова йде, наприклад, про кількість відкритих ринків, кількість організованих зустрічей з іноземними компаніями, конкретні показники того, яким чином дипломат допоміг залучити інвестиції в Україну та їх обсяг.