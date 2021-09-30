Борги за комуналку: чи можна отримати субсидію

В Україні вже скоро стартує новий опалювальний сезон, а частина українців ще не встигли розрахуватися за попередній період подачі тіла в будинки. При цьому, є певна кількість населення, які насилу платять за поточними цінами за послуги ЖКГ, повідомляє Украина 24.

Про те, як уникнути критичних ситуацій з опалювальним сезоном 2021/22 року роз'яснив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Немчинов зазначив, що тим, хто хоче отримати субсидії на ЖКГ слід або розрахуватися з боргами по комуналці, або реструктуризувати ці борги. Таким чином, борг за ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидій.

"Як правило, теплопостачальні підприємства є комунальними підприємствами місцевих громад, зрідка це приватні підприємства. Це претензійна робота з боржниками, жителями. З одного боку плюс - це робота соціальних служб місцевих громад щодо забезпечення інформованості громадян про можливість оформлення субсидій. За чинним порядком для того, щоб мати субсидію, потрібно розрахуватися з попередніми боргами або їх реструктуризувати", — зазначив Немчинов.

Міністр також нагадав, що є підприємства теплокомуненерго, у яких заблоковані рахунки через заборгованість.

"Не слід забувати, що, завдяки меморандуму з місцевою владою, ми зараз відпрацювали механізм, за яким фактично даємо можливість місцевим громадам спрогнозувати собі наступний опалювальний рік і розблокувати роботу тих теплокомуненерго, де були заблоковані рахунки та є велика заборгованість за газ, через те, що ні для кого не секрет, що в залежності від теплокомуненерго 60-70% тарифу на теплопостачання – це ціна газу. Враховуючи, що Росія шляхом створює в Європі держмонополію на газ, зараз основна увага уряду – забезпечення стабільного опалювального сезону, запасу газу, сприяння місцевим громадам у теплопостачанні та постачанні гарячої води", — повідомив Немчинов.

Раніше повідомлялося, що бюджет України у 2021 році буде перевиконано, що дозволить уряду додати обсяг субсидій і повністю виконати план з опалювального сезону 2021-2022 років. Про це в ефірі програми "Ток-Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він запевнив, що в Україні також не буде проблем з виплатами субсидій — грошей у бюджеті достатньо. Тому українці, які мають право на субсидії, точно скористаються своїм правом.

"Я хочу заспокоїти всіх громадян — коштів на субсидії вистачить, їх задосить. 12 млрд грн у змінах до бюджету, які передбачають саме направлення на субсидії. Тому жодним чином це не проблема. Ніхто не обмежує права громадян на отримання субсидій" , — сказав Марченко.

Крім того, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов зазначив, що старт опалювального сезону в країні є викликом. Втім, не тільки в Україні така ситуація.