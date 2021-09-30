Дослідження: як вода впливає на сон

Для правильного функціонування організму важливо підтримувати баланс рідин. Особливо важливою для здоров'я є вода, повідомляє 24 Канал.

Згідно з даними Геологічної служби США, на 60% організм людини складається з води, яка відповідає за ріст клітин, травлення, метаболічний процес та багато інших. Про те, як недостача чи надмірне вживання рідини впливає на сон, читайте у нашому матеріалі.

Як вода впливає на сон

Баланс рідини варто підтримувати не лише для здорового тіла чи втамування спраги.

"Адекватне зволоження має важливе значення для забезпечення належного функціонування вашого організму не тільки протягом дня," , – пояснює Джекі Ньюгент, дієтологиня та авторка книги "Чистий і простий посібник з діабету".

Негативний вплив на сон може мати як зневоднення, так і надмірне вживання води. У одному з небагатьох досліджень на цю тему, опублікованому у журналі Sleep у лютому 2019 року, пояснюється вплив зневоднення на організм. Було досліджено більш ніж 20 000 дорослих американців та китайців, які мали проблеми зі сном, що тривав менше ніж 6 годин. За даними аналізів сечі вчені виявили, що це пов'язано із недостатньою гідрацією. Тому зв'язок між коротким та довгим сном і проблемами нирок – існує.

З іншого боку, запобігти зневодненню під час сну допомагає гормон вазопресин, який збільшує всмоктування води в нирках.

Симптоми зневоднення

Хоча у процесі досліджень не було виявлено конкретних факторів, які порушують сон, експерти зазначають, що навіть незначні симптоми можуть негативно вплинути на відпочинок. Що може викликати дискомфорт серед ночі:

М'язові спазми, які є ознакою зневоднення. Річ у тім, що м'язова тканина на 76% складається з води. Тому, якщо ви відчуваєте хворобливе напруження м'язів литок або стоп серед ночі, варто збільшити кількість води.

Головні болі та напади мігрені – ще один симптом зневоднення, який може неабияк порушувати сон.

Ранкова або нічна спрага, які змусять вас прокинутись, аби втамувати її.

Сухість у роті через зневоднення також викликає дискомфорт, який може погіршити сон.

Як надмірна кількість води може порушити сон

Не варто вживати воду пізно ввечері або перед сном, адже це може зіпсувати ваш відпочинок. Деякі дослідження показали, що нирки фільтрують більше крові, поки ви лежите, а, отже, ваш сечовий міхур швидше наповнюється. Бажання позбутись зайвої рідини серед ночі змусить вас прокинутись.

Тому варто робити акцент на зволоженні протягом дня та уникати великої кількості рідини перед сном. Також не рекомендуємо пити воду під час приймання їжі. Вона може неабияк ускладнити процес травлення.