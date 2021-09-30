В Егейському морі зламалося судно з українськими моряками

В Егейському морі судно-ролкер HODZI втратило хід. Причиною стала технічна несправність, повідомляє Вести.

Аварія сталася рано вранці 29 вересня на північ від узбережжя грецького острова. Після семи годин дрейфу судно встало на якір біля острова Андрос, щоб уникнути посадки на мілину.

"Ролкер з українсько-турецьким екіпажем слідував з Гемліка (Туреччина) до Сфаксу (Туніс)", - ідеться в повідомленні.

Відзначимо, що судно HODZI 1988 року випуску, ходить під прапором Панами. За даними 2013 року, воно називалося DIVIO та ходило під прапором Мальти.