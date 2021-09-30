Водійські права можна отримати поштою: як це працює
У вересні Кабмін прийняв постанову, згідно з яким, кожен водій, який подав заявку на отримання водійського посвідчення за допомогою сервісу Дія або через особистий кабінет на сайті, зможе отримати свої документи у відділенні Укрпошти або за допомогою кур'єра, повідомляє Апостроф.
Для цього потрібно:
- Клікнути на розділ Послуги в Дії, а потім вибрати підрозділ Заміна водійського посвідчення.
- З запропонованого списку вибрати одну причину заміни документа і спосіб доставки, а також населений пункт реєстрації.
- Прикріпити відскановані копії (допускається фотографія) меддовідки, підтвердити дані про крові, які вказані у водійських правах.
- Внести номер телефону, адреса, поставити підпис під заявою.
- Оплатити видачу, а потім доставку оновлених документів.
Відразу після оформлення нових прав, вони автоматично підтягнуться в Дію, а права доставлять в відділення пошти або кур'єр принесе його на вказану адресу.
Відзначимо, що цією послугою зможуть скористатися тільки ті водії, які мають ID-карта.