Водійські права можна отримати поштою: як це працює

У вересні Кабмін прийняв постанову, згідно з яким, кожен водій, який подав заявку на отримання водійського посвідчення за допомогою сервісу Дія або через особистий кабінет на сайті, зможе отримати свої документи у відділенні Укрпошти або за допомогою кур'єра, повідомляє Апостроф.

Для цього потрібно:

Клікнути на розділ Послуги в Дії, а потім вибрати підрозділ Заміна водійського посвідчення.

З запропонованого списку вибрати одну причину заміни документа і спосіб доставки, а також населений пункт реєстрації.

Прикріпити відскановані копії (допускається фотографія) меддовідки, підтвердити дані про крові, які вказані у водійських правах.

Внести номер телефону, адреса, поставити підпис під заявою.

Оплатити видачу, а потім доставку оновлених документів.

Відразу після оформлення нових прав, вони автоматично підтягнуться в Дію, а права доставлять в відділення пошти або кур'єр принесе його на вказану адресу.

Відзначимо, що цією послугою зможуть скористатися тільки ті водії, які мають ID-карта.