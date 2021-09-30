У Хмельницькій області директора судитимуть за буллінг в школі

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області поліцейські склали адмінпротокол на директора школи за неповідомлення про випадок булінгу, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.

Як зазначається, у серпні суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра за те, що він систематично цькував однокласника. Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте результату так і не було. Після цього жінка звернулася до поліції.

"Про цей випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде, і розв'язувати проблемні ситуації у школі буде вже новий директор" , — кажуть у поліції.

Відносно директора склали адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу) та направили їх до суду.