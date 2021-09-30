Українська розвідка продовжить евакуацію з Афганістану

На сьогодні ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану. Українська розвідка готує черговий евакуаційний рейс, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти" , - зазначив він.

Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.

Нагадавши, крайній рейс з евакуацією з Афганістану було здійснено 23 вересня, на борту перебували кілька десятків громадян України, а також іноземці.

Автор: Ілона Свиридова