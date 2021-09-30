У МЗС заявили про готовність продовжувати діалог з Угорщиною

Україна готова і прагне до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, але з повною повагою до позиції України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Готові й прагнемо до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, які повністю враховуватимуть національні інтереси обох країн" , - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Водночас щодо заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про продовження блокування просування України в НАТО міністр зазначив, що "жодної новини прем'єр-міністр Орбан не озвучив" , оскільки Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішено у прив'язці до комплексного вирішення питання з угорською нацменшиною в Україні.

"Я завжди дотримувався й дотримуватимуся дуже простої лінії: я за дружбу, я за співпрацю, ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами один з одним, це частина великої політичної баталії, але принципово ми готові дружити, ми готові шукати рішення. Але якщо хтось робитиме щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає, і битиме по нас, ми завжди битимемо у відповідь. Дипломатично, безумовно, ми за позитив, за конструктив, але з повною повагою до позиції України, і ми готові поважати позиції інших країн" , - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що у відносинах з Угорщиною дуже важливо "не плутати грішне з праведним".

"Газ - це грішне, а захист національних меншин, забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні - це праведне. Тому ми перенесли на невизначений термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатися вперед за освітнім треком, треком захисту прав національних меншин" , - пояснив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що на цьому треку є серйозні досягнення, оскільки нещодавно відбулося засідання робочої групи з питань освіти, де було підписано протокол і було усунуто декілька непорозумінь, занепокоєння угорської сторони.

Як повідомлялося, 27 вересня угорська MVM Group та "Газпром експорт" підписали новий контракт на постачання газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років. Згідно з цим контрактом, Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд куб. м газу на рік в обхід України.