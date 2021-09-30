Разумков вважає слова Зеленського про один термін правильними

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вірить у те, що президент Володимир Зеленський дотримає обіцянки і не балотуватиметься вдруге, повідомляє Украинская правда.

"Поки що вірив у те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", – заявив він.

Разумков пояснив, що будь-який політик і гіпотетичний президент "десь усередині свого терміну, із третього року, починає думати про наступний термін" , і це негативно позначається "на ефективності діяльності державного діяча" .

За словами спікера, під час підготовки до наступних виборів людина перестає "бути державником" і стає "політиком" – думає про те, як поліпшити чи зберегти свій рейтинг.