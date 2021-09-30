Разумков вважає слова Зеленського про один термін правильними
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вірить у те, що президент Володимир Зеленський дотримає обіцянки і не балотуватиметься вдруге, повідомляє Украинская правда.
"Поки що вірив у те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", – заявив він.
Разумков пояснив, що будь-який політик і гіпотетичний президент
"десь усередині свого терміну, із третього року, починає думати про наступний термін", і це негативно позначається
"на ефективності діяльності державного діяча".
За словами спікера, під час підготовки до наступних виборів людина перестає
"бути державником" і стає
"політиком" – думає про те, як поліпшити чи зберегти свій рейтинг.
Таким чином, виходить, що вона вже має
"не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3".