Разумков вважає слова Зеленського про один термін правильними

Разумков вважає слова Зеленського про один термін правильними

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вірить у те, що президент Володимир Зеленський дотримає обіцянки і не балотуватиметься вдруге, повідомляє Украинская правда.

"Поки що вірив у те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", – заявив він.

Разумков пояснив, що будь-який політик і гіпотетичний президент "десь усередині свого терміну, із третього року, починає думати про наступний термін", і це негативно позначається "на ефективності діяльності державного діяча".

За словами спікера, під час підготовки до наступних виборів людина перестає "бути державником" і стає "політиком" – думає про те, як поліпшити чи зберегти свій рейтинг.

Таким чином, виходить, що вона вже має "не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3".

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