Франція заявила про серйозну кризу в стосунках зі США

На засіданні комісії французького Сенату з міжнародних справ міністр сказав, що з боку США були «місяці обману і вдавання», повідомляє Новое время.

За його словами, криза у відносинах Франції і США не закінчилась лише тому, що діалог поновився.

«Він буде тривати, і, щоб з нього вийти, будуть потрібні серйозні дії, а не слова», - підкреслив Ле Дріан.

Також глава французького МЗС заявив про необхідність переглянути відносини з Великобританією, яка порушила свої зобов'язання, в тому числі з торгівлі, а також співпрацю з Австралією.

Нагадаємо, криза в стосунках Парижа і Вашингтона почалась після того, як 16 вересня США, Великобританія та Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS.

США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. Як наслідок Австралія розірвала вже підписаний контракт із Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

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