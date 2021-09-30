Франція заявила про серйозну кризу в стосунках зі США

На засіданні комісії французького Сенату з міжнародних справ міністр сказав, що з боку США були «місяці обману і вдавання», повідомляє Новое время.

За його словами, криза у відносинах Франції і США не закінчилась лише тому, що діалог поновився.

Sous-marins: "La crise que nous connaissons est grave, elle n'est pas achevée simplement parce que le dialogue est renoué . Elle va durer, en sortir requerra des actes forts plutôt que des paroles ", avertit @JY_LeDrian . pic.twitter.com/Ay8vmzQKgF - Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2021

«Він буде тривати, і, щоб з нього вийти, будуть потрібні серйозні дії, а не слова» , - підкреслив Ле Дріан.

Також глава французького МЗС заявив про необхідність переглянути відносини з Великобританією, яка порушила свої зобов'язання, в тому числі з торгівлі, а також співпрацю з Австралією.

Crise des sous-marins: "Vous dites camouflet, moi je dis trahison!", S'agace @JY_LeDrian qui évoque "des mois de tromperies, de faux-semblants" de la part des Etats-Unis. pic.twitter.com/rtYiEu4D0k - Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2021

Нагадаємо, криза в стосунках Парижа і Вашингтона почалась після того, як 16 вересня США, Великобританія та Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS.

США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. Як наслідок Австралія розірвала вже підписаний контракт із Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.