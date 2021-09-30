Франція заявила про серйозну кризу в стосунках зі США
На засіданні комісії французького Сенату з міжнародних справ міністр сказав, що з боку США були «місяці обману і вдавання», повідомляє Новое время.
За його словами, криза у відносинах Франції і США не закінчилась лише тому, що діалог поновився.
«Він буде тривати, і, щоб з нього вийти, будуть потрібні серйозні дії, а не слова», - підкреслив Ле Дріан.
Також глава французького МЗС заявив про необхідність переглянути відносини з Великобританією, яка порушила свої зобов'язання, в тому числі з торгівлі, а також співпрацю з Австралією.
Нагадаємо, криза в стосунках Парижа і Вашингтона почалась після того, як 16 вересня США, Великобританія та Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS.
США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. Як наслідок Австралія розірвала вже підписаний контракт із Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.