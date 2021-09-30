Ані Лорак показала фото зі свого дня народження

Співачка українського походження Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, днями відгуляла свій день народження, повідомляє УНИАН.

Фото з вечірки у сімейному колі зірка російської сцени потроху почала публікувати у Stories Instagram. Як свідчать відзняті кадри, на час святкування помешкання зірки прикрасили декоративними золотистими літерами "Happy Birthday" на вікні й доповнили десятком надувних кульок червоного і помаранчевого кольорів у колір кімнати.

Фото из инстаграма



Перед своїми підписниками поп-співачка показалась у буденному одязі: з темним гольфом та світлими джинсами.