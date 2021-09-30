Ціни на газ роблять опалювальний сезон близьким до критичного - Кличко

Столична теплова інфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону, заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє УНІАН.

"Щодо опалювального сезону. У Києві понад 11 тис.житлових будинків, і всі вони мають бути готові до початку опалювального сезону. Кожен керуючий, незалежно від форми власності - комунальної, приватної, ОСББ, ЖБК - повинен розуміти свою відповідальність перед жителями за своєчасну і якісну підготовку до зими... Технічно ми готові" , - сказав Кличко.

Разом з тим мер зазначив, що високі ціни на газ і переведені на місцеве самоврядування тарифи роблять ситуацію близькою до критичної.

"Але є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, переведені на місцеве самоврядування тарифи, відсутність законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України і я, як її голова, запропонували центральній владі конкретні рішення, які дозволять вчасно почати постачання тепла і гарячої води населенню" , - зазначив Кличко.

Він нагадав, що звертався до прем'єр-міністра, щоб уряд зафіксував ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. замість ринкових 35 грн.

Разом з тим, як підкреслив Кличко, НАК "Нафтогаз України" має негайно вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу. А місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і передбачена компенсація на майбутнє. Це дозволить, за словами мера, зберегти тарифи на тепло і гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.