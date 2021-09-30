Собчак і Богомолов засвітилися в кінотеатрі
Зіркова пара відвідала передпоказ фільму Федора Бондарчука про його батька – відомого режисера Сергія Бондарчука, повідомляє Сегодня.
Ксенія Собчак з'явилася на заході під руку зі своїм чоловіком, театральним режисером Костянтином Богомоловим. Телеведуча була в чорному топі з декольте і брюках, а її чоловік – теж в total-black костюмі.
Зірка опублікувала фото в Instagram, де також подякувала режисера Федора Бондарчука за фільм "Бондарчук. Battle", присвячений покійному режисерові та акторові Сергію Бондарчуку.