Собчак і Богомолов засвітилися в кінотеатрі

Зіркова пара відвідала передпоказ фільму Федора Бондарчука про його батька – відомого режисера Сергія Бондарчука, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак з'явилася на заході під руку зі своїм чоловіком, театральним режисером Костянтином Богомоловим. Телеведуча була в чорному топі з декольте і брюках, а її чоловік – теж в total-black костюмі.

Зірка опублікувала фото в Instagram, де також подякувала режисера Федора Бондарчука за фільм "Бондарчук. Battle", присвячений покійному режисерові та акторові Сергію Бондарчуку.