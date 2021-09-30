Електрокросовер Genesis GV60 обростає подробицями

Після недавньої презентації першого в історії бренду Genesis електричного кросовера GV60, компанія поступово почала розкривати подробиці про новинку. Зокрема, виробник розповів про технічні особливості новинки.﻿, повідомляє Обозреватель.

Новий Genesis GV60 був офіційно представлений публіці в рамках спеціальногозаходу в Південній Кореї.

Новий Genesis GV60 був офіційно представлений публіці в рамках заходу в Південній Кореї. Джерело: Genesis

Як і його родичі по концерну Hyundai-Kia, автомобіль успадкував модульну платформу E-GMP, яка вже знайома по електрокарах Kia EV6 і Ioniq 5. Покупцям будуть запропоновані моно- і повнопривідні варіанти, а також спортивна модифікація.

Незалежно від обраної версії все автомобіль матимуть тягову батарею на 77,4 кВтг. Модель початкового рівня оснащена одним електромотором на задній осі. Він розвиває потужність 228 к.с., а обертовий момент досягає 350 Нм. Повнопривідна версія має у своєму розпорядженні два електромотори. Ззаду встановлений двигун на 218 к.с., а спереду – на 101 к.с. В результаті сумарна віддача системи складає 318 к.с. та 605 Нм. Для задньопривідної версії заявлений запас ходу досягає 451 км, а повнопривідний GV60 зможе подолати без зупинки близько 400 км.

Покупцям будуть запропоновані моно- і повнопривідні варіанти, а також спортивна модифікація. Джерело: Genesis

Топова версія має два мотори потужністю 218 к.с. кожен і може проїхати до 368 км. У режимі Boost на розгін від 0 до 100 км/год автомобілю буде потрібно всього 4 секунди. Крім того, спортивна модифікація має спеціальний режим Drift, який дозволить водієві трохи "побешкетувати".

Ще однією цікавою особливістю моделі GV60 є система e-ASD. Вона генерує різні звуки в динаміках в салоні в залежності від обраного режиму руху. Водій може активувати лаунж варіант Futuristic, спортивний G-Engine, що нагадує звучання ДВС або "тролейбусний" E-Motor. Також автомобіль в стандартній комплектації забезпечений активною системою придушення шумів від дороги – Road Active Noise Control.

Цікавою особливістю моделі GV60 є система e-ASD. Вона генерує різні звуки в динаміках в салоні в залежності від обраного режиму руху. Джерело: Genesis

Genesis GV60 має у своєму арсеналі електричний диференціал обмеженого тертя (e-LCD) і адаптивну підвіску PECS, яка змінює ступінь демпфірування залежно від даних навігатора і камер. А в версіях 4х4 є функція примусового відключення приводу на передні колеса.

GV60 може підзаряджатися від потужних зарядних станцій (350 кВт). В цьому випадку поповнити місткість батареї від 10 до 80% можна всього за 18 хвилин. Крім того, автомобіль можна використовувати як зовнішнє джерело живлення.

У просторому салоні є фірмова цифрова приладова панель з двома екранами в єдиному корпусі. Джерело: Genesis

У просторому салоні є фірмова цифрова приладова панель з двома екранами в єдиному корпусі, проєкційний екран і аудіосистема Bang & Olufsen з 17-ма динаміками. Функція Face Connect дозволяє розпізнавати обличчя власника, щоб відкрити або закрити салон, а унікальний контролер режимів трансмісії Crystal Sphere вже сам по собі є витвором мистецтва.

Унікальний контролер режимів трансмісії Crystal Sphere вже сам по собі є витвором мистецтва. Джерело: Genesis

Покупці зможуть вибирати з 11 кольорів кузова, включаючи 4 ексклюзивних для моделі відтінків Sao Paulo Lime, Hanauma Mint, Atacama Copper і Atacama Copper Matte. За безпеку відповідає солідний список електронних систем і помічників водія. А ось ціна новинки та терміни її появи у дилерів поки залишаються загадкою.