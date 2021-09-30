Про відгук Разумкова на засіданнях "Слуги народу" мова не йшла

Тема відкликання з посади спікера парламенту на засіданнях фракції "Слуга народу" не піднімалася. Про це заявила речник фракції Юлія Палійчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом із тим, вона нагадала, що в ході виїзного засідання фракції в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій і законодавчій гілках влади.