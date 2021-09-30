Кулеба розказав, як Україна може замінити Німеччині газову РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю, повідомляє Экономическая правда.

"У перспективі, якщо Україна не змарнує свій шанс, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти те місце, яке зараз займає Росія, коли йдеться про постачання газу", - сказав Кулеба.

Він вважає постачання водню з України до споживачів в країнах ЄС "великим політичним проєктом" і "дуже серйозним інструментом євроінтеграції України" .

Кулеба нагадав, що нещодавно "Нафтогаз" підписав угоду з німецьким RWE про співпрацю з постачання у Німеччині водню, а чотири оператори ГТС з України, Німеччини, Словаччини і Чехії представили спільну ініціативу "Центральноєвропейський водневий коридор".

"Дуже приємно бачити, як вже сьогодні створюється майбутнє, як Україна мислить не лише сьогоднішнім, але і завтрашнім днем. Однак це не означає, що ми повинні скласти руки і мовчки спостерігати за тим, що відбувається на газовому ринку" , - додав міністр.

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі та імпортуватиме значні обсяги.