Дисплей iPhone 13 названий кращим в світі

Екран преміального iPhone 13 отримав нагороду від лабораторії DisplayMate, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання iClarified.

Фахівці лабораторії за підсумками тестів привласнили екрану флагмана титул «Кращий дисплей для смартфонів». Як випливає з звіту організації, iPhone 13 Pro Max має «чудовий дисплей для смартфонів вищого рівня світового класу». У повідомленні говориться, що екран має чудову точність калібрування і продуктивність, яка візуально не відрізняється від ідеальної.

За підсумками тестів передня панель пристрою Apple отримала рейтинг A + і, згідно з даними, встановила 12 рекордів в сегменті. Зокрема, дисплей відзначили за найвищу абсолютну точність передачі кольору, найменше максимальна зміна кольору, вищий ступінь яскравості повноекранного зображення для OLED-матриць, найвище видиме дозвіл екрана.

"В iPhone 13 Pro Max є багато важливих удосконалень, поліпшень і функціональних можливостей дисплея, в тому числі установка безлічі нових рекордів продуктивності, які коротко описані нижче", - йдеться у висновку .

Флагманський iPhone 13 Pro Max має 6,7-дюймовий OLED-екран Super Retina XDR з дозволом 2778х1284 пікселів і частотою оновлення картинки 120 герц.

Восени 2020 роки звання кращого дисплея на ринку присвоїли екрану iPhone 12 Pro Max. За результатами тестів передня панель флагмана встановила 11 рекордів якості.